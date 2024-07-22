هزيمتها ستكون سهله.. ترامب يستهين بمنافسة هاريس في الانتخابات

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عدم ترشحه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، التي كان من المقرر أن يخوضها ضد دونالد ترامب.

ونشر "بايدن" في بيان على صفحته الرسمية في "إكس"، يقول: على مدى السنوات الثلاث والنصف الماضية، أحرزنا تقدمًا كبيرًا كأمة، واليوم تتمتع أمريكا بأقوى اقتصاد في العالم".



وأضاف: لقد قمنا باستثمارات تاريخية في إعادة بناء أمتنا، وخفض تكاليف الأدوية الموصوفة لكبار السن، والتوسع رعاية صحية ميسورة التكلفة لعدد قياسي من الأمريكيين".

وتابع: كما قدمنا ​​الرعاية اللازمة بشدة إلى مليون من قدامى المحاربين الذين تعرضوا للمواد السامة، وأقر أول قانون لسلامة الأسلحة منذ 30 عامًا.

وواصل بايدن: كنت أعتزم السعي لإعادة انتخابي، لكن أعتقد أنه من مصلحة حزبي وبلدي أن أتنحى، وأركز فقط على أداء واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي.

وأكد أنه سيتحدث إلى الأمة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، بمزيد من التفاصيل حول قراره.