شكرا لقرائتكم خبر عن وصفه بالديكتاتور.. "كلينتون" يحذر من ترامب ويدعو لانتخاب "هاريس" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأسبق للولايات المتحدة الأمريكية، بيل كلينتون، إن الرئيس بايدن توج مسيرته الخدمية الاستثنائية بالرئاسة التي أخرجت أمريكا من جائحة غير مسبوقة.

وأضاف في بيان نشره على صفحته الرسمية في "إكس" "أن فترته شهدت أيضا خلق ملايين الوظائف الجديدة، وأعادت بناء الاقتصاد المنهك، وعززت ديمقراطيتنا، واستعادت مكانتنا في العالم". نشكر الرئيس بايدن وتابع: وبكل المقاييس، فقد عزز مهمة مؤسسينا لبناء اتحاد أكثر كمالا وهدفه المعلن المتمثل في استعادة روح أمتنا، معلقًا: إننا ننضم إلى ملايين الأميركيين في شكر الرئيس بايدن على كل ما أنجزه، والدفاع عن أميركا مرارًا وتكرارًا".



وواصل: يشرفنا أن ننضم إلى الرئيس في تأييد نائبة الرئيس هاريس وسنبذل كل ما في وسعنا لدعمها. ترامب يشكل تهديدًا وبين: لقد مررنا بالعديد من التقلبات، ولكن لا شيء جعلنا أكثر قلقًا على بلادنا من التهديد الذي تشكله ولاية ترامب الثانية.

وذكر: لقد وعد بأن يصبح دكتاتورًا منذ اليوم الأول، والحكم الأخير الذي أصدرته محكمته العليا الذليلة لن يؤدي إلا إلى تشجيعه على المزيد من تمزيق الدستور.

وقال: الآن هو الوقت المناسب لدعم كامالا هاريس والقتال بكل ما لدينا لانتخابها، ومستقبل أميركا يعتمد على ذلك.