بعد استفزازات.. اتفاق جديد بين الفلبين والصين بشأن بحر الصين الجنوبي

أوباما: بايدن أكد أنه رئيس وطني على أعلى مستوى

شكرا لقرائتكم خبر عن هل استشار أحدًا من معاونية؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انسحاب بايدن والان نبدء بالتفاصيل

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية