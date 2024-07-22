شكرا لقرائتكم خبر عن هل استشار أحدًا من معاونية؟.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل انسحاب بايدن والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - كشف مسؤولون في البيت الأبيض والحملة الانتخابية للرئيس جو بايدن عن تفاصيل الساعات الأخيرة قبيل إعلانه قراره بالانسحاب وعدم خوضه السباق أمام دونالد ترامب، من أجل ولاية رئاسية ثانية.
تحدثت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية مع العديد من الموظفين الذين اكتشفوا ذلك عندما نشر الرئيس الرسالة على منصة إكس، وقال أحد مساعدي بايدن إن الإعلان ظل غير معروف.
وقال مصدر آخر مطلع إن معظم موظفي حملة بايدن، بما في ذلك بعض كبار الموظفين، اكتشفوا الأمر من خلال منشور الرئيس على منصة إكس، وقد اكتشف كبار الموظفين ذلك في الدقائق التي سبقت نشره.
وأشار إلى أن بايدن لم يعقد اجتماعًا شخصيًا نهائيًا مع كبار مديري حملته أو مستشاري البيت الأبيض في أثناء تعافيه من فيروس كورونا في منزله الشاطئي بريهوبوث بولاية ديلاوير.
وقال مستشار حملة بايدن إنه "لم يكن مُتشبثًا"، لكنه كان يدرس جميع البيانات الواردة وأصبح مقتنعًا بأنه سيبعد احتمالية الفوز، وسيكون مصدر إلهاء لمنافسه دونالد ترامب.
تحدثت شبكة CNN الإخبارية الأمريكية مع العديد من الموظفين الذين اكتشفوا ذلك عندما نشر الرئيس الرسالة على منصة إكس، وقال أحد مساعدي بايدن إن الإعلان ظل غير معروف.
أخبار متعلقة
أوباما: بايدن أكد أنه رئيس وطني على أعلى مستوى
بعد استفزازات.. اتفاق جديد بين الفلبين والصين بشأن بحر الصين الجنوبي
لم يكن مُتشبثًا بالانتخاباتوقال أحد كبار مستشاري الحملة، إن الرئيس توصل إلى قراره النهائي بمغادرة السباق خلال الـ 48 ساعة الماضية، إذ استشار العائلة وكبار المستشارين عبر الهاتف.
وأشار إلى أن بايدن لم يعقد اجتماعًا شخصيًا نهائيًا مع كبار مديري حملته أو مستشاري البيت الأبيض في أثناء تعافيه من فيروس كورونا في منزله الشاطئي بريهوبوث بولاية ديلاوير.
وقال مستشار حملة بايدن إنه "لم يكن مُتشبثًا"، لكنه كان يدرس جميع البيانات الواردة وأصبح مقتنعًا بأنه سيبعد احتمالية الفوز، وسيكون مصدر إلهاء لمنافسه دونالد ترامب.