البيت الأبيض يعلن استمرار بايدن في الرئاسة لنهاية ولايته بعد المطالبة بتنحيه

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن أندرو بيتس المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، في الساعات الأخيره من أمس الأحد، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ، سيستمر في منصبة كرئيس للولايات المتحدة الأمريكة حتى نهاية ولايته

البيت الأبيض يؤكد استمرار بايدن في رئاسة أمريكا حتي نهاية ولايته

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان إن الرئيس جو بايدن "يتطلع إلى إنهاء ولايته الرئاسية"، وفق ما نقلته "سي إن إن"

وأشار بيتس إلى أن " بايدن ورث اقتصادا في حالة سقوط حر، ومعدل جرائم عنف مرتفع للغاية، وتحالفات في حالة يرثى لها من سلفه".

وأوضح بيتس أن "بايدن قلب ذلك لتحقيق أقوى نمو اقتصادي في العالم وأدنى معدل جرائم عنيفة منذ ما يقرب من 50 عاما، مع جعل الناتو أكبر من أي وقت مضى".

وأكد بيتس، أن الرئيس بايدن يتطلع إلى إنهاء فترته الرئاسية وتقديم المزيد من النتائج التاريخية للشعب الأمريكي

وأضاف بيتس "يشمل ذلك الاستمرار في خفض التكاليف وخلق فرص العمل وحماية الضمان الاجتماعي مع الوقوف ضد أجندة (ماجانوميكس) التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وتدفعنا إلى الركود، وسيواصل الكفاح لحماية حريات الأمريكيين من حظر الإجهاض الجذري والهجمات على سيادة القانون".

تعليق بريطانيا على إنسحاب بايدن من الإنتخابات الرئاسية



قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، مساء الأحد، إنه يحترم قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بعد قرار انسحابه من خوض الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في بيان لجونسون: "إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا".

واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة "فورا"، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.

ورشح جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية أمس الأحد نائبته الحالي كاميلا هاريس، وذلك لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي السابق





بايدن ينسحب من السباق الرئاسي الأمريكي



يذكر أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 يصب في مصلحة حزبه الديمقراطي، مضيفا: “سأتحدث لاحقا هذا الأسبوع للأمة عن قرار التنحي”.

واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن مساءأمس الأحد تنحيه كمرشح للحزب الديمقراطي عن خوض الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة ولاية ثانية.

ويأتي تنحي بايدن بعد ضغوط قوية مارسها اعضاء حزبه من اجل ثنيه عن الترشح لفترة ولاية ثانية عقب العديد من الاخفاقات التي وقع فيها منذ ان ظهر وجها لوجه امام منافسه الجمهوري دونالد ترامب