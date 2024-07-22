أول تعليق من بريطانيا علي قرار إنسحاب بايدن من الإنتخابات الرئاسية الأمريكية

ياسر رشاد - القاهرة - علقت بريطانيا، اليوم الأحد، على قرار إنسحاب الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن من الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

تعليق بريطانيا على إنسحاب بايدن من الإنتخابات الرئاسية

قال رئيس الوزراء البريطاني الجديد كير ستارمر، مساء الأحد، إنه يحترم قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن بالانسحاب من الترشح للانتخابات الرئاسية.

يذكر أن هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون، الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن بعد قرار انسحابه من خوض الإنتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في بيان لجونسون: "إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيسا. عليه أن يستقيل فورا".

واعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري، مايك جونسون، أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة "فورا"، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه.

ورشح جو بايدن الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية اليوم الأحد نائبته الحالي كاميلا هاريس، وذلك لخوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية، أمام الرئيس الأمريكي السابق





بايدن ينسحب من السباق الرئاسي الأمريكي

يذكر أن قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قرار انسحابه من سباق الانتخابات الرئاسية 2024 يصب في مصلحة حزبه الديمقراطي، مضيفا: “سأتحدث لاحقا هذا الأسبوع للأمة عن قرار التنحي”.

واعلن الرئيس الامريكي جو بايدن مساء اليوم الأحد تنحيه كمرشح للحزب الديمقراطي عن خوض الانتخابات الرئاسية 2024 لفترة ولاية ثانية.

ويأتي تنحي بايدن بعد ضغوط قوية مارسها اعضاء حزبه من اجل ثنيه عن الترشح لفترة ولاية ثانية عقب العديد من الاخفاقات التي وقع فيها منذ ان ظهر وجها لوجه امام منافسه الجمهوري دونالد ترامب