الجامعة العربية تقدم نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي 2024

ياسر رشاد - القاهرة - تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الاجتماعية إدارة الشباب والرياضة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب) النسخة الثالثة من نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي لعام 2024 تحت عنوان "نحو تشاركية مجتمعية مستدامة"، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بجمهورية مصر العربية وتحت رعاية الدكتور أشرف صبحى- وزير الشباب و الرياضة بجمهورية مصر العربية- رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وذلك خلال الفترة من 21 إلى 27 يوليو2024 بدار الهيئة الهندسية بالقاهرة- جمهورية مصر العربية، وبمشاركة 100 شاب وشابة من 15 دولة عربية الأعضاء لدى جامعة الدول العربية.

و أكدت السفيرة د. هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية أن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من خلال مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب تولي اهتماماً خاصاً للشباب العربي واحتياجاتهم وطموحاتهم وتطلعاتهم، حيث تحرص على تنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية المتنوعة بشكل سنوي بالتعاون والتنسيق مع الدول الأعضاء، ويعد نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي من ضمن الأنشطة التي تهتم الأمانة العامة بإقامته بشكل منتظم منذ عدة سنوات. كما أوضحت أن هذا النموذج يعد بمثابة منصة حوارية شبابية تسهم في إعداد جيل شبابي قيادي واعي قادر على تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة السياسية والتعامل مع الواقع وتحدياته ورسم وتخطيط مستقبل أكثر استدامة واستقرار.

وأضافت السفيرة الدكتورة أبو غزالة أن نموذج محاكاة برلمان الشباب العربي يسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف الهامة، يأتي من بينها تعزيز الوعي لدى الشباب العربي بالتحديات المشتركة التي تواجه الدول العربية، وسُبل ومواجهتها، وتعزيز اّليات الوعي الخاصة بالدبلوماسية البرلمانية الشبابية، فضلاً عن صقل الشباب العربي بالمهارات والمعارف اللازمة، وبناء كوادر شبابية عربية قيادية مستقبلية لنقل خبرات عمل جامعة الدول العربية للشباب العربي. وأشارت إلى أن فعاليات نموذج البرلمان سترتكز حول ثلاثة محاور رئيسية، وهي، المحور السياسي، والمحور الاقتصادي، والمحور الاجتماعي.