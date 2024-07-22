الجامعة العربية تنظم برنامجًا تدريبيًا تعريفيًا لوفد من الخارجية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (قطاع الشؤون الإدارية والمالية - إدارة التدريب وتطوير أساليب العمل) اليوم الأحد، برنامجًا تدريبيا تعريفيا حول أنشطة قطاعات جامعة الدول العربية لوفد من الدبلوماسيين من منتسبي وزارة الخارجية السعودية.

وافتتح أعمال البرنامج، الذي يستمر 5 أيام، السفير محمد صالح العجيري الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الإدارية والمالية، وفهد بن خالد الخمعلي نائب المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية.

وأكد السفير محمد صالح العجيري، أهمية تكثيف هذه البرامج التدريبية وضرورة استمرارية عقد دورات تعريفية بجامعة الدول العربية تستهدف الشباب العربي بشكل عام ولاسيما الدبلوماسيين في الدول العربية، وذلك من أجل التعريف بجامعة الدول العربية ومهامها وآليات العمل واتخاذ القرارات بها، والتعرف كذلك على مواقف جامعة الدول العربية من القضايا الإقليمية والدولية.

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات تعريفية حول جامعة الدول العربية ونشأتها وآليات عملها، ودور الإعلام في العمل العربي المشترك، الثقافة العربية، وجهود جامعة الدول العربية في القضية الفلسطينية، والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية، وجهود جامعة الدول العربية في الشؤون السياسية الدولية والحد من التسلح، بالإضافة إلى جهود الجامعة في مجال تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن زيارة مكتبة الأمانة العامة والقاعة الكبرى.