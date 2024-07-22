مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها شريط السكة الحديد ببنها

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت سيدة مصرعها، أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، بمنطقة مساكن طابا بدائرة قسم شرطة أول بنها في محافظة القليوبية.

جرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى التأمين الصحي ببنها، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول بنها يفيد ورود بلاغ باصطدام قطار بربة منزل أثناء عبورها شريط السكة الحديد بمنطقة مساكن طابا دائرة القسم، ولقيت مصرعها على الفور.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وانتدبت الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بدفن الجثة عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.