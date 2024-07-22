بعد مطالبات جمهورية بالتنحي.. البيت الأبيض: بايدن سينهي ولايته الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال المتحدث باسم البيت الأبيض أندرو بيتس في بيان، مساء الأحد، إن الرئيس جو بايدن "يتطلع إلى إنهاء ولايته الرئاسية"، وفق ما نقلته "سي إن إن"

وجاء البيان على خلفية مطالبات بعض المسؤولين الجمهوريين، بايدن بالتنحي عن منصبه كرئيس للولايات المتحدة.

وأشار بيتس إلى أن " بايدن ورث اقتصادا في حالة سقوط حر، ومعدل جرائم عنف مرتفع للغاية، وتحالفات في حالة يرثى لها من سلفه".

وأوضح بيتس أن "بايدن قلب ذلك لتحقيق أقوى نمو اقتصادي في العالم وأدنى معدل جرائم عنيفة منذ ما يقرب من 50 عاما، مع جعل الناتو أكبر من أي وقت مضى".

وأكد بيتس، أن الرئيس بايدن يتطلع إلى إنهاء فترته الرئاسية وتقديم المزيد من النتائج التاريخية للشعب الأمريكي

وأضاف بيتس "يشمل ذلك الاستمرار في خفض التكاليف وخلق فرص العمل وحماية الضمان الاجتماعي مع الوقوف ضد أجندة (ماجانوميكس) التي من شأنها أن تؤدي إلى تفاقم التضخم وتدفعنا إلى الركود، وسيواصل الكفاح لحماية حريات الأمريكيين من حظر الإجهاض الجذري والهجمات على سيادة القانون".