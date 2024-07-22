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الطبق بـ 120 جنيها.. تعرف على أماكن بيع البيض بأسعار مخفضة في البحيرة - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

خصصت محافظة البحيرة ب 10 سيارات مجهزة لطرح بيض المائدة بأسعار مخفضة من إنتاج محطة الزهراء بإيتاي البارود وذلك بالتنسيق مع مديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة "‏مبادرة رئيس الجمهورية لخفض الأسعار" ‏.

ومن المقرر توزيع السيارات على 8 مراكز بنطاق المحافظة بإجمالي عدد 1200 طبق بواقع 3 ايام اسبوعيًا (أيام السبت والإثنين والأربعاء بالأماكن الموضحة طبقاً للإنفوجراف المرفق.

ووجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضم العديد من السلع الغذائية بالقوافل مع التوسع في فتح المنافذ لعرض وبيع المنتجات والسلع الغذائية، على أن يتم الدفع بسيارات بيع سلع أخرى بأسعار مخفضة من خلال مديرية التموين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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