شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطة الحكومة لبناء اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة الرقمية والان مع تفاصيل الخبر

تأتي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على قائمة أولويات الدولة المصرية، كما تولي الحكومة أهمية خاصة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة بما يسهم في تعزيز قدراتها على المنافسة في السوق العالمية، وتستند رؤية الحكومة في ذلك الشأن إلى عدد من المستهدفات تشمل: