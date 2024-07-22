الأرصاد الجوية: الطقس غدًا قليل الغيوم دون تعديل بدرجات الحرارة وتكوّن ضباب على المرتفعات

ذكرت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​، أنّ "طقسًا صيفيًّا يسيطر على ​لبنان​ والحوض الشّرقي للمتوسط، مع درجات حرارة تقارب معدّلاتها الموسميّة، ونسبة رطوبة مرتفعة على السّاحل، يزداد معها الشّعور بالحر"، مشيرةً إلى أنّ "معدّل ​درجات الحرارة​ لشهر تمّوز يتراوح بين 24 و32 درجة مئويّة في بيروت، بين 23 و31 درجة في طرابلس، وبين 18 و34 درجة مئويّة في زحلة".

وأوضحت في نشرتها المسائيّة، أنّ "الطقس المتوقّع في لبنان غدًا الإثنين قليل الغيوم إلى غائم جزئيًّا، دون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة على السّاحل وفي الدّاخل، بينما تنخفض بشكل بسيط في المناطق الجبليّة، ويستمر تكوّن الضّباب على المرتفعات".

ولفتت دائرة التّقديرات إلى أنّ "الطّقس المتوقّع الثّلثاء قليل الغيوم، مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال والسّاحل بينما ترتفع في الداخل، مع ظهور للضّباب الكثيف على المرتفعات، تسوء معه الرّؤية أحيانًا".

وبيّنت أنّ "الطقس المتوقّع يوم الأربعاء قليل الغيوم، مع ضباب على المرتفعات، ودون تعديل يُذكر بدرجات الحرارة".

كما أفادت بأنّ "الرّياح السّطحيّة جنوبيّة غربيّة ناشطة أحيانًا، سرعتها بين 15 و35 كم/س، الانقشاع متوسّط على السّاحل وسيئ أحيانًا على المرتفعات بسبب الضّباب، الرّطوبة النّسبيّة على السّاحل بين 65 و85%، حال البحر متوسّط ارتفاع الموج؛ وحرارة سطح المياه 29 درجة مئويّة".