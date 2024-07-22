الجيش السوداني يقتل قائد قوات الدعم السريع بسنار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت قوات الدعم السريع مقتل قائد بارز في غارة جوية بمدينة سنار عاصمة «السلطنة الزرقاء» جنوب شرق السودان.

وقال مستشار قائد قوات الدعم السريع الباشا طبيق، في تغريدة على منصة «إكس»، «إن المقدم عبدالرحمن البيشي قتل بمحور عمليات سنار».

وتصاعدت العمليات العسكرية في ولاية سنار منذ 24 يونيو الماضي، عندما هاجمت قوات «الدعم السريع» مواقع الجيش السوداني في مناطق «جبل مويا»، وسيطرت على الموقع الاستراتيجي الرابط بين ولايات سنار والجزيرة والنيل الأبيض.

وفي 29 يونيو الماضي، التفت قوات «الدعم السريع» على قوات الجيش السوداني في مدينة سنار وتوغلت إلى عمق أكثر من 60 كلم عبر الطرق الترابية الوعرة لتسيطر على مدينة سنجة عاصمة ولاية سنار.

وسيطرت قوات «الدعم السريع» على قيادة الفرقة 17 مشاة، رئاسة الجيش بمدينة سنجة، ما أتاح للقوات التمدد شرقا وغربا وجنوبا لتسيطر على مدن الدندر والسوكي وأبوحجار، وود النيل ومناطق الدالي والمزموم.

والمقدم عبدالرحمن حميدة محمد أحمد الملقب بـ«البيشي» ينتمي لقبيلة «رفاعة»، عشيرة «عويضة»، وأصله من مدينة «بوط» بولاية النيل الأزرق، وهو قائد قوات «الدعم السريع» بولاية النيل الأزرق، وقاد أعنف المعارك القتالية في الخرطوم والجزيرة وسنار وسنجة والدندر.

وكان منتسبا إلى هيئة «الدفاع الشعبي» التابعة للجيش السوداني، وانضم إلى قوات «الدعم السريع» منذ تأسيسها وضم معه عددا من أبناء قبيلته من الرحل والرعاة من شمال النيل الأزرق وجنوب سنار والدندر.

ووفق مصادر عسكرية، فإن تعيين عبدالرحمن البيشي في قوات الدعم السريع كان بواسطة وزير الدفاع السوداني وقتها عوض بن عوف، باعتبار أن وزارة الدفاع كانت مسؤولة عن قوات «الدعم السريع».

وطبقا للمصادر العسكرية، يرتبط عبدالرحمن البيشي بعلاقات قوية مع قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، ويدير شبكات مالية ضخمة تتبع لقائد «الدعم السريع» في إقليم النيل الأزرق وولاية سنار.