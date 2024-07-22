إعدام 8 أشخاص نقلوا انتحاريين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، أمس، حكما بالإعدام بحق 8 أشخاص، لقيامهم بنقل انتحاريين فجرا نفسيهما في بغداد. وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن «المجرمين اعترفوا بقيامهم بنقل انتحاريين اثنين، قاما بتفجير نفسيهما في منطقة الباب الشرقي وساحة الوثبة عام 2015، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين».

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