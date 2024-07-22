مصر تدعو لإشراك السودان في أي ترتيبات لتسوية الأزمة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي أمس أهمية إشراك السودان في أية ترتيبات أو مقترحات ذات صلة بتسوية الأزمة، حفاظا على ملكية الأشقاء في السودان لتلك الحلول والمقترحات. جاء ذلك خلال لقا جمع الوزير عبد العاطي مع بانكولي اديوي مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الأفريقي، على هامش فعاليات الدورة السادسة لاجتماع القمة التنسيقية للاتحاد الأفريقي والذي تستضيفه العاصمة الغانية أكرا. وأوضح عبد العاطي أن ما تشهده القارة من تحديات أمنية متزايدة يحتم تكثيف آليات التشاور والتنسيق بين أجهزة الاتحاد الأفريقي والدول الأعضاء.

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