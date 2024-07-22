السوداني وميقاتي يؤمنان تدفق النفط العراقي إلى لبنان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انطلقت في بغداد أمس المباحثات الرسمية بين العراق ولبنان، بهدف ضمان استمرار تدفق النفط إلى بيروت في ظل الظروف الاقتصادية والسياسية الصعبة التي تمر بها.

وترأس الجانب العراقي في المباحثات رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني فيما ترأسها عن الجانب اللبناني رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.

وقال السوداني «إن مواقف العراق من لبنان تنبع من الالتزام والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين، ومن الدور الإقليمي والدولي المسؤول الذي يتخذه العراق إزاء تطورات المنطقة».

وشدد على ضرورة وقف العدوان على لبنان وفلسطين، وبذل الجهود للحيلولة دون اتساع الصراع إقليميا وسقوط المزيد من الضحايا والشهداء الأبرياء.

وأعرب رئيس الحكومة اللبنانية عن تقديره لجهود وخطوات الحكومة العراقية في دعم العلاقات الاقتصادية مع لبنان والجهود العراقية الداعمة للتقارب والاستقرار إقليميا ودوليا.

وأكد استمرار العمل باتفاقيات التبادل الاقتصادي والتجاري، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين، ودراسة إمكانية الدخول في مشاريع تتضمن إنشاء مدن صناعية عراقية في لبنان وتنويع مجالات الفرص الاستثمارية المتبادلة.

وجدد ميقاتي سعي الحكومة اللبنانية نحو رفع مستوى التعاون والتنسيق الأمني مع العراق في مجال مكافحة الإرهاب وملاحقة تجارة المخدرات، وأهمية استكمال التحضيرات الثنائية لانعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين نهاية سبتمبر المقبل.

وحسب بيان للحكومة العراقية، تناول الجانبان خلال جلسة المباحثات العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها ومسارات تعزيز الشراكة الاقتصادية والاتفاق الثنائي بشأن توريد النفط العراقي إلى لبنان بالإضافة إلى بحث الأوضاع في المنطقة وآخر التطورات السياسية والأمنية فيها.