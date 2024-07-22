استشهاد 16 فلسطينيا في قصف إسرائيلي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استشهد 16 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح أمس في قصف للاحتلال الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة. وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال مجزرة مروعة في مركز إيواء بمدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى لاستشهاد عشرة نازحين على الأقل، وإصابة العشرات بجروح، كما استشهد ستة فلسطينيين وجرح عدد آخر في قصف إسرائيلي عنيف استهدف منزلا في مخيم البريج وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر فلسطينية بمقتل طفلة ومواطن، في قصف إسرائيلي شمال مخيم النصيرات والمخيم الجديد وسط قطاع غزة.

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