كوريا الشمالية تطلق بالونات قمامة جديدة على جارتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس، أن كوريا الشمالية أطلقت مجددا بالونات يعتقد أنها تحمل نفايات باتجاه كوريا الجنوبية، وذلك بعد 3 أيام فقط من واقعة إطلاق مماثلة. ونقلت يونهاب عن هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قولها إن عددا من البالونات حلقت عبر الحدود حول سول والإقليم الواقع حولها.

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