الجيش التركي يقضي على 19 إرهابيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الدفاع التركية القضاء على 19 إرهابيا في عمليات في شمال كل من العراق وسوريا. وجاء في بيان لوزارة الدفاع التركية أن القوات التركية قتلت 15 عضوا من حزب العمال الكردستاني المحظور في مناطق هاكورك وآسوس في شمال العراق، دون تحديد الفترة الزمنية لهذه العمليات، وفقا لوسائل إعلام محلية.

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