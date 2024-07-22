أفغان يخربون القنصلية الباكستانية في ألمانيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خرب مجموعة من المواطنين الأفغان في فرانكفورت بألمانيا القنصلية الباكستانية وهاجموها، كما رشقوا مبنى القنصلية بالحجارة وأزالوا علم الدولة. وأفادت شبكة «جيو» الاخبارية الباكستانية، بأن الواقعة أثارت غضب المسؤولين الدبلوماسيين الباكستانيين، الذين احتجوا على الهجوم، وطلبوا من الخارجية الألمانية بدء تحقيق بشأن الحادث، كما قال المسؤولون الباكستانيون إن الحكومة الألمانية مسؤولة عن أمن المنشآت الدبلوماسية الأجنبية.

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