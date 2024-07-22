شكرا لقرائتكم خبر عن أوباما: بايدن أكد أنه رئيس وطني على أعلى مستوى والان نبدء بالتفاصيل

بايدن يدعم هاريس

الدمام - شريف احمد - أشاد الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما بالرئيس الحالي جو بايدن بعد إعلانه الانسحاب من سباق الرئاسة الأمريكية.وقال أوباما عبر حسابه الرسمي على تطبيق إكس: لقد كان جو بايدن واحدًا من أكثر رؤساء أمريكا أهمية، كما كان صديقًا وشريكًا عزيزًا بالنسبة لي.وأضاف: اليوم يذكرنا أيضًا مرة أخرى، بأنه وطني في أعلى المستويات.

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن بعد إعلانه عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، دعمه الكامل وتأييده لأن تخوض كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية ضد ترامب.



وأضاف بايدن على صفحته الرسمية في تطبيق "إكس": "أيها الديمقراطيون، حان الوقت للعمل معًا وهزيمة ترامب، هيا بنا نفعل ذلك".

وكان بايدن قرر عدم قبول الترشح وعلق قائلًا: أركز كل طاقاتي على واجباتي كرئيس للفترة المتبقية من ولايتي".