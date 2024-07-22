البرلمان العربي يؤكد أهمية المشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسات الإنمائية العالمية في المنطقة العربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي أن التحديات التي تمر بها الدول العربية من صراعات وأزمات داخلية ومشكلات اقتصادية تعكس أهمية المشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسات العالمية الكبرى ومن بينها البنك الدولي والأجهزة الرئيسية الخمس التابعة له لمساعدة تلك الدول على مواجهة هذه التحديات.

جاء ذلك خلال لقاء العسومي بالمدير التنفيذي بالبنك الدولي وممثل عدد من الدول العربية بالبنك عبدالعزيز الملا، في واشنطن، الذي تناول آلية عمل البنك الدولي وتمثيل الدول العربية به، وكيفية انخراطه في المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها في الدول العربية.

وأشار العسومي، وفقًا للبيان الصادر اليوم، إلى حرص البرلمان العربي على تدشين برنامج عمل تنموي مشترك مع البنك الدولي، واستكشاف آفاق ومجالات التعاون المحتملة التي يمكن للبنك من خلالها تقديم المساعدات التقنية والفنية لتعزيز دور البرلمان التشريعي في مجال الدبلوماسية البرلمانية.

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