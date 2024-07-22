اخبار العالم

قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينياً في الضفة الغربية

0 نشر
Waleed 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينياً في الضفة الغربية والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت هيئة الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 26 فلسطينياً في الضفة الغربية.

 

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن الاعتقالات تركزت في القدس، والخليل، ونابلس بالضفة الغربية، مبينةً أنه من بين المعتقلين صحفي وفتاة، لافتة النظر إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الأشهر التسعة الماضية ارتفع إلى 9750 فلسطينياً، من بينهم أطفال ونساء تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي، إلى جانب استمرار الاحتلال في حرمان الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.

نسخ الرابط تم نسخ الرابط

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا