قوات الاحتلال تعتقل 26 فلسطينياً في الضفة الغربية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وثّقت هيئة الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين 26 فلسطينياً في الضفة الغربية.

وأشارت الهيئة الفلسطينية إلى أن الاعتقالات تركزت في القدس، والخليل، ونابلس بالضفة الغربية، مبينةً أنه من بين المعتقلين صحفي وفتاة، لافتة النظر إلى أن عدد من اعتقلتهم قوات الاحتلال خلال الأشهر التسعة الماضية ارتفع إلى 9750 فلسطينياً، من بينهم أطفال ونساء تعرضوا لعمليات تعذيب جسدي ونفسي، إلى جانب استمرار الاحتلال في حرمان الأسرى الفلسطينيين من حقوقهم الإنسانية التي أقرتها الاتفاقيات الدولية.

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