بايدن يعلن تنحيه عن السباق الرئاسي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قرر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد الانسحاب من الانتخابات الأمريكية المقررة في الخامس من نوفمبر ، وذلك بعد أن فقد أقرانه الديمقراطيون الثقة في قدرته البدنية والعقلية على التغلب على المرشح الجمهوري دونالد ترامب.

وقال بايدن: سأركز على الوفاء بمهامي الرئاسية حتى انقضاء ولايتي.

أنهى بايدن محاولته لخوص انتخابات 2024 الرئاسية بعد مناظرة كارثية أثارت الشكوك في مدى لياقته لخوض أربع سنوات أخرى في المنصب.

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