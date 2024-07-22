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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ترامب: هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات
قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كاملا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة.
وقال مراسل من الشبكة على منصة إكس إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره.
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