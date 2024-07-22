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ترامب: هزيمة كامالا هاريس ستكون أسهل من هزيمة بايدن

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_وكالات

قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب لشبكة (سي.إن.إن) اليوم الأحد إنه يعتقد أن هزيمة نائبة الرئيس كاملا هاريس في انتخابات الخامس من نوفمبر ستكون أسهل من هزيمة الرئيس الديمقراطي جو بايدن الذي أعلن انسحابه من خوض سباق الرئاسة.

وقال مراسل من الشبكة على منصة إكس إن ترامب أدلى بهذه التصريحات للشبكة التلفزيونية بعد وقت قصير من إعلان بايدن قراره.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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