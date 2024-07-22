زيلينسكي شكر بايدن على قراراته "الجريئة" بشأن أوكرانيا

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الأميركي جو بايدن على "الخطوات الجريئة التي اتّخذها لدعم أوكرانيا"، مرحّبا بـ"القرار الصعب ولكن القوي الذي أقدم عليه سيّد البيت الأبيض بسحبه ترشّحه لولاية ثانية".

ولفت زيلينسكي، في تصريح له، الى أنّ "الوضع الحالي في أوكرانيا وفي كلّ أنحاء أوروبا ليس أقلّ صعوبة.نحن نأمل، مخلصين، من القيادة الأميركية القوية والمستمرة أن تصدّ الشرّ الروسي (عن كييف) وأن تمنعه من الانتصار".

وأضاف أنّ "أوكرانيا ممتنّة للرئيس بايدن لدعمه الثابت لنضالها من أجل الحرية"، مؤكداً أننا "سنظلّ دوماً شاكرين لقيادة الرئيس بايدن. لقد دعم بلادنا في أكثر الأوقات دراماتيكية في تاريخها، وساعدنا في منع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين من احتلال بلادنا، وواصل دعمنا طوال هذه الحرب الرهيبة".

وكان قد أعلن بايدن، مساء الأحد، سحب ترشّحه لولاية ثانية في الانتخابات المقرّرة في تشرين الثاني وترشيحه نائبته كامالا هاريس للحلول مكانه ومنافسة الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب.