CNN: رؤساء الحزب الديمقراطي في 50 ولاية أعلنوا دعمهم لهاريس مرشحة للحزب في الانتخابات الرئاسية

أفادت شبكة CNN الأميركية، بأن رؤساء الحزب الديمقراطي في 50 ولاية أميركية أعلنوا دعمهم لنائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس مرشحة للحزب في الانتخابات الرئاسية.

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