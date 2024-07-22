مادورو رحّب بقرار بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي

رحّب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بالقرار "العقلاني" و"الصائب" الذي اتّخذه نظيره الأميركي جو بايدن وأعلن فيه انسحابه من السباق لنيل ولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني.

وقال الزعيم اليساري خلال فعالية انتخابية في باريماس: "أعتقد أنّه اتّخذ القرار الأكثر عقلانية وصواباً. لقد أعطى الأولوية لعائلته ولصحته وأدرك أنه في هذا العمر، ومع صحته الضعيفة، لم يعد قادرًا على الإمساك بزمام بلاده وحتى أقلّ من ذلك خوض الانتخابات الرئاسية".

ومساء الأحد، تخلّى بايدن (81 عاماً) عن سعيه لنيل ولاية ثانية بعدما تزايدت الضغوط عليه من كل حدب وصوب للإقدام على هذه الخطوة بسبب الشكوك المتزايدة - بما في ذلك داخل معسكره - حول مدى تأثر قدراته الذهنية بتقدمه في السنّ.

وهذا أول تطور تاريخي في الحملة الانتخابية الأميركية بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 تموز.