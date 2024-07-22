ارتياح «ديمقراطي».. والجمهوريون يطالبون باستقالة بايدن فوراً

ابوظبي - سيف اليزيد - واشنطن (الاتحاد)

أعرب قادة الحزب الديمقراطي عن ارتياحهم بانسحاب الرئيس جو بايدن من السباق الرئاسي، بعد ضغوط هائلة لعدم تقديم نفسه كمرشح رسمي للحزب، فيما اعتبر الجمهوريون أنه يتعين على بايدن الاستقالة «فوراً». وأشاد زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، أمس، بالرئيس جو بايدن، ووصفه بأنه «وطني عظيم» بعد إعلان انسحابه من السباق إلى البيت الأبيض.

وقال «من الواضح أن اتخاذ القرار لم يكن سهلاً، لكنه وضع مرة أخرى بلاده وحزبه ومستقبلنا في المقام الأول»، مضيفاً «جو، هذا اليوم يظهر أنك وطني عظيم».

وأشاد الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بقرار الرئيس جو بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي، وأعلنا دعمهما ترشيح نائبته كامالا هاريس للرئاسة.

وأثنى كلينتون وزوجته في بيان مشترك على «مسيرة الخدمة الاستثنائية» لبايدن، وقالا إنهما يتشرفان بالانضمام إليه في تأييد هاريس كمرشحة ديمقراطية «وسوف نفعل كل ما في وسعنا لدعمها». وأضافا «لا شيء جعلنا أكثر قلقاً على بلادنا من التهديد الذي تشكله ولاية ثانية لترامب، لقد وعد بأن يكون ديكتاتوراً من اليوم الأول».

وفي المقابل، اعتبر رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون أنه يتعين على الرئيس جو بايدن الاستقالة «فوراً»، بعدما أعلن الأخير انسحابه من السباق الرئاسي على خلفية ضغوط شديدة بسبب سنه. وجاء في بيان لجونسون «إذا كان جو بايدن غير مؤهل للترشح للرئاسة، فهو غير مؤهل لكي يكون رئيساً، عليه أن يستقيل فوراً».