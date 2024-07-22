سقوط ضحايا إثر غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق في شرق خان يونس

أفادت قناة "الجزيرة"، عن سقوط "5 شهداء وعدد من المصابين إثر غارات جوية وقصف مدفعي إسرائيلي على مناطق شرقي خان يونس" في قطاع غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023، والتي تسببت بكارثة إنسانية غير مسبوقة وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص، رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في القطاع.