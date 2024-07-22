الدفاع الروسية أعلنت إسقاط 75 مسيّرة أوكرانيّة

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن أنظمة الدفاع الجوي، دمّرت 75 مسيّرة أوكرانية أطلقت على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.

وفي التفاصيل، أوضحت وزارة الدفاع في بيان أنّ "أنظمة الدفاع الجوي دمرت ليلاً 47 مسيّرة فوق مقاطعة روستوف، ومسيّرة فوق مقاطعة بيلغورود ومسيّرة فوق مقاطعة فورونيج ومسيّرة فوق مقاطعة سمولينسك وثماني مسيّرات فوق كوبان".

وأضافت: "تم تدمير سبعة عشر طائرة دون طيار فوق البحر الأسود وبحر آزوف".

ومع استمرار الحرب في أوكرانيا، تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، بالطائرات المسيّرة والصواريخ، مع تصعيد متزايد مع الغرب بسبب الاستمرار في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والصواريخ.