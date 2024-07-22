"رويترز": الجيش الإسرائيلي أمَر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية جديدة

أفادت وكالة "رويترز"، بأن "الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة".

وأمس، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن "إصابة 8 جنود خلال الساعات الـ24 الماضية 6 منهم في معارك قطاع غزة".

وكانت قد اعلنت كتائب "القسام" في بيان، اننا "تمكنا من استهداف مروحية اسرائيلية طراز "أباتشي" بصاروخ "سام7" أثناء إطلاقها النار على المواطنين شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة".

وفي وقت سابق، أكّد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، في بلاغ، عن "ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 162 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على القطاع"، وذلك بعد سقوط الصحفي محمد جاسر وزوجته وطفليه في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهم شمالي قطاع غزة.

وتصاعدت وتيرة الغارات الإسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية، وأسفرت عن عشرات القتلى والمصابين.