الجيش الإسرائيلي زعم اعتراض أهداف جوية أطلقت من لبنان باتجاه الجولان عقب دوي صفارات الإنذار

زعم الجيش الإسرائيلي، اعتراض أهداف جوية أطلقت من لبنان باتجاه الجولان السوري.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن دوي صفارات الإنذار في مجدل شمس، مسعدة، ونمرود في شمال الجولان.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة، في حين يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال.