أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين أعلنوا العودة الى الساحات والاعتصام حتى تحقيق المطالب

أعلنت لجنة أساتذة الدوام المسائي لغير اللبنانيين، "العودة الى الساحات والاعتصام حتى تحقيق المطالب"، مؤكدةً أننا "لم نطالب يوماً بأكثر من حقوقنا كاملة ولم نحصل على أكثر من الحد الأدنى منها. لذلك وبعد الجور والظلم والغبن والاستهتار بحقوق الاساتذة المستعان بهم في الدوامين الصباحي والمسائي كان لا بُد من رفع راية العدل والإنصاف بوجه من يريد التنكيل بحقوقنا".

ولفتت اللجنة،في بيان، الى أننا "تواصلنا مع المعنيين في الوزارة من أجل بت الحوافز الصيفية (المساعدة الاجتماعية) لنا كسائر العاملين في القطاع التربوي، وقد حاولوا مشكورين حيث تم رفع كتاب لليونيسف يؤكد حقنا في الحصول عليها أسوَة بزملائنا المتعاقدين، لكن المماطلة في الرد والاستهتار وعدم استماع اليونيسيف الى مطالبنا فرضت علينا المواجهة الميدانية التي كنا نتمنّى الا نصل إليها".

وشددت على أن "العودة الى الساحات باتت قريبة ولا مفرّ منها، لذلك نطالب الأساتذة المستعان بهم بأن يكونوا على أهبّة الاستعداد للمشاركة في الإعتصام الحاشد التي ستُنظمه اللجنة وستُعلن عنه قريباً، وأن أصوات الأساتذة فيه ستكون الدواء علّها تُشفي عيوناً ضريرة وآذاناً صمّاء عن حقوقنا".