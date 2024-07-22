هزة أرضية تضرب الأردن

ابوظبي - سيف اليزيد - ضرب زلزال بقوة 3.6 ريختر مساء أمس جنوب ماعين في منطقة البحر الميت في المملكة الأردنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن بيان لمرصد الزلازل الأردني أن الهزة من النوع المحسوس وبعمق 9 كلم.