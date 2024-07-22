مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية حتى نهاية العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يهتم العديد من المواطنين، بالبحث عن موعد الإجازات القادمة وقائمة الإجازات المتبقية في العام، حيث يرغب الكثير من المواطنين في ترتيب خططهم قبل حلول الإجازة.

وبشأن موعد الإجازة القادمة، فقد أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو 2024، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024؛ وذلك بمناسبة عيد ثورة 23 يوليو.

وأعلن محمد جبران، وزير العمل، عن أن الخميس المقبل الموافق 25 يوليو، موعدًا لإجازة ذكرة ذكرى ثورة 23 يوليو، للعاملين بالقطاع الخاص والمخاطبين بأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

ويرصد "الخليج 365"، فيما يلي، قائمة الإجازات المتبقية في العام الحالي 2024، كالتالي:

- الإثنين 16 سبتمبر - المولد النبوي الشريف.

- الأحد 06 أكتوبر - عيد القوات المسلحة 6 أكتوبر 1973.