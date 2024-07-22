أمطار رعدية أحيانا.. ظواهر جوية خطيرة وحرارة شديدة الأيام المقبلة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام القادمة، والأحوال الجوية المتوقعة.

وأفادت "الهيئة"، أنه يسود خلال الـ6 أيام القادمة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها الشبورة المائية ونشاط الرياح.

ويرصد "الخليج 365"، خلال السطور التالية، حالة طقس الـ6 أيام القادمة، كالتالي:

يسود طقس الـ 6 أيام المقبلة أجواء شديدة الحرارة رطبة نهارًا على أغلب الأنحاء، ويكون الطقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وقالت "الهيئة"، إن حالة الطقس تشهد فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا ومصحوبة بنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة، على مناطق من أقصى جنوب البلاد، بدءًا من الثلاثاء القادم وحتى الجمعة.

وأضافت أن حالة طقس الـ6 أيام القادمة، تتأثر برياح معتدلة تنشط أحيانًا، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.