بوريل: ما يحدث في غزة لا يُمكن تقبله ومواصلة التعاون مع إسرائيل بشكل طبيعي غير ممكن حاليًا

أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أنّ "ما يحدث في غزة لا يمكن تقبله وندعم تطبيق قرار محكمة العدل الدولية".

وأعلن، في تصريح، أنّه "لا يمكن مواصلة التعاون مع إسرائيل بشكل طبيعي في ظل الوضع الحالي".

ويأتي ذلك في وقت تواصل فيه إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023، حيث يرتكب الجيش الإسرائيلي المجازر بحق الفلسطينيين رغم الدعوات الدولية لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، بدأ الجيش الإسرائيلي قصف خان يونس بشكل مكثّف بعد دعوات اخلاء للبدء بعملية عسكرية في المنطقة.