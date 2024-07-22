عقيص: من دعا الى الحوار الرسمي يرفض التشاور عشر دقائق مع المعارضة

أشار النائب جورج عقيص، في تصريح له، الى أنه "بعد تأجيل/إلغاء موعد لقاء نواب كتلة التنمية والتحرير مع نواب المعارضة للتشاور حول مبادرة هؤلاء الرئاسية، يتضح ان من دعا للحوار الرسمي لـ٧ ثم لـ ١٠ ايام يرفض التشاور لمدة عشر دقائق مع المعارضة. من يعرض الأكثر يرفض الأقل، ومن يزيد منسوب التناقض يبلغ احيانا حدّ الانفصام".

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