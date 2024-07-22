نقيب المستشفيات الخاصة: جاهزون في حال اندلاع حرب واسعة

أكّد نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون، في حديث إذاعي عبر "صوت لبنان"، على "جهوزية المستشفيات ضمن حدود معينة في حال اندلاع حرب واسعة واذا تعرّض لبنان لحرب مشابهة لحرب العام 2006، وذلك لناحية العناصر البشرية والمستلزمات الطبية والأدوية ولناحية وضع خطط الطوارىء".

ولفت هارون، الى أنه "في هذا الإطار الى التدريبات في المستشفيات التي تتم تحت اشراف وزارة الصحة"، مشدداً على أن "لا جهوزية اذا استُهدفت المستشفيات كما حصل في غزة".