احتفل راعي أبرشيّة زحلة المارونيّة المطران جوزف معوّض، بالقدّاس الإلهي في دير مار شربل في الكرك، وذلك بمناسبة عيد القدّيس شربل، بحضور حشد من المؤمنين.
وذكّر معوّض بسيرة "ابن بلدة بقاعكفرا القدّيس شربل، الّذي تنقّل في حياته الرّهبانيّة بين دير السيّدة في ميفوق، دير مار مارون عنّايا، دير مار قبريانوس ويوستينا في كفيفان، ومن ثمّ إلى محبسة دير مارون في عنّايا"، مشدّدًا على "ضرورة الاقتداء بحياة القديس لا سيّما من خلال الصّلاة".
كانت هذه تفاصيل خبر معوض ترأس قداسًا بمناسبة عيد مار شربل في الكرك: للاقتداء بحياته لا سيما من خلال الصلاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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