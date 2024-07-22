أعلنت "المصلحة الوطنية لنهر الليطاني"، في بيان، "قطع مياه الرّيّ عن مشروع ري صيدا- جزين ابتداءً من صباح اليوم، بسبب حصول عطل طارئ على فوّاشة الموزّع الرّئيسي في منشأة كاسر الضّغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس، ما أدّى إلى عدم انتظام توزيع كميّات مياه الري على المشروع".
وأوضحت في بيان، أنّ "الفرق الفنيّة في دائرة ري لبعا باشرت بإشراف مصلحة الإستثمار والصّيانة، أعمال الكشف والفك، لتحديد نوع العطل وحجمه، ليُصار إلى تأمين القطع اللّازمة لصيانته"، مشيرةً إلى أنّ "مياه الرّيّ ستبقى مقطوعة عن كلّ المناطق الّتي تتغذّى من المشروع طيلة فترة أعمال الصّيانة، وستقوم المصلحة لاحقًا بإرسال بيانات تحدّد فيها مدّة القطع وتاريخ إنتهاء الأعمال المطلوب تنفيذها".
كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا- جزين بسبب عطل طارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.