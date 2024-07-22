مصلحة الليطاني: قطع مياه الري عن مشروع ري صيدا- جزين بسبب عطل طارئ

أعلنت "​المصلحة الوطنية لنهر الليطاني​"، في بيان، "قطع مياه الرّيّ عن مشروع ري صيدا- جزين ابتداءً من صباح اليوم، بسبب حصول عطل طارئ على فوّاشة الموزّع الرّئيسي في منشأة كاسر الضّغط رقم 2 في بلدة كفرفالوس، ما أدّى إلى عدم انتظام توزيع كميّات مياه الري على المشروع".

وأوضحت في بيان، أنّ "الفرق الفنيّة في دائرة ري لبعا باشرت بإشراف مصلحة الإستثمار والصّيانة، أعمال الكشف والفك، لتحديد نوع العطل وحجمه، ليُصار إلى تأمين القطع اللّازمة لصيانته"، مشيرةً إلى أنّ "مياه الرّيّ ستبقى مقطوعة عن كلّ المناطق الّتي تتغذّى من المشروع طيلة فترة أعمال الصّيانة، وستقوم المصلحة لاحقًا بإرسال بيانات تحدّد فيها مدّة القطع وتاريخ إنتهاء الأعمال المطلوب تنفيذها".