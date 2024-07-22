الدفاع المدني: قتيل و3 مصابين جراء حريق داخل شقة في الشياح

ذكرت المديريّة العامّة للدّفاع المدني اللّبناني، أنّ "عناصر من ​الدفاع المدني​ أخمدوا بمؤازرة فوج إطفاء الضّاحيّة، حريقًا شبّ داخل شقّة تقع في الطّبقة الثّالثة من مبنى سكني في ​الشياح​- ضاحية بيروت الجنوبية".

وأشارت إلى أنّ "توازيًا، عملوا على نقل مصابَين إلى مستشفى الجعيتاوي، كما تمّ نقل جثّة إلى مستشفى بهمن، فيما تولّت جهة أخرى نقل إصابة جرّاء تنشّقها الدخّان الكثيف النّاتج عن الحريق".