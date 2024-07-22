فادي الحسن: الأرقام بحركة الطائرات في مطار بيروت مشابهة للعام الماضي

أكّد رئيس مطار بيروت الدولي فادي الحسن، أنّ حركة القادمين إلى لبنان عبر مطار بيروت سجّلت انخفاضًا بمعدل 20% فقط في شهر تموز لغاية الآن مقارنة بالعام الماضي رغم الأوضاع الحالية، و"هذا يعتبر رقم جيد جدًا".

ولفت، في حديث لقناة "المنار"، إلى أنّه "لدينا يوميًا من 90 إلى 100 طائرة في الاقلاع والهبوط، ومقارنة بالعام الماضي"، موضحًا أنّ الأرقام بحركة الطائرات متشابهة بأرقام العام الماضي.

وشدد الحسن تعليقًا على وفود المغتربين رغم الظروف، على أنّ "في أحلك الظروف، يوجد لدى اللبناني انتماء ونحن نعوّل عليه".

وحول وضع مطار بيروت، كشف أنّه "لدينا جدول أولويات وأصبح متواجدًا في مجلس الانماء والإعمار"، مشيرًا إلى أنّ كل العاملين في المطار لديهم هدف أساسي وهو الحفاظ على استمرارية عمله.

وبشأن الطوابير، أوضح فادي الحسن أنّ "الازدحام في الركاب أمر طبيعي في فصل الصيف".

وأشار إلى أنّ الشركات العالمية تقوم برحلات إلى مطار بيروت، ولو كان لديهم شك في معايير المطار فلن يترددوا في الغاء الرحلات، وهذا دليل على أن الاجراءات في المطار تضمن السلامة.