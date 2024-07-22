الرئيس الصربي: الغرب يستعد لصراع عسكري مباشر ضد روسيا بشكل أسرع من المتوقع

أشار الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الى أن "الغرب يستعد لصراع مسلح مباشر ضد روسيا"، معتبراً أن "توقع هزيمة روسيا أمر مستحيل كما يتخيل البعض.. يريد فلاديمير بوتين أن يكون إرثه السياسي هو إرث يوحنا وبطرس الأكبر وكاثرين الكبرى، فهو يفكر من الناحية الجيوسياسية، وهو كشخص استطاع أن يجمع كل صفاتهم في نفسه. إذا خسر، فلن يتبقى شيء من هذا الإرث".

ولفت فوتشيتش، في حديث لقناة "بينك"، الى أن "سؤالي هو، هل هناك أحد في الغرب مستعد لذلك ( إي لمواجهة روسيا)؟ سأجيبك على الفور، لا أحد. إنهم يرغبون في القتال عن بعد، من خلال شخص آخر، واستثمار الأموال وما إلى ذلك. لكنهم في الوقت الحالي ليسوا مستعدين. هل سيكونون مستعدين؟ أعتقد أن الناس في الشرق، في روسيا وصربيا يُخدَعون عندما يعتقدون أنهم لن يفعلوا ذلك".

وتابع "إنهم الغرب الذين ليسوا مستعدين في الوقت الحالي، لكنني أعتقد أنهم سيكونون جاهزين، وأنهم يستعدون لصراع ضد روسيا أسرع بكثير مما يريد الكثير من الناس رؤيته... إنهم يستعدون لصراع عسكري".

وأشار فوتشيتش إلى أن "بعض الدول الاسكندنافية والغربية الأخرى اقترحت في السابق "تقسيم الأراضي والموارد الروسية".