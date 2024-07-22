الشرطة البنغلادشية: توقيف أكثر من 500 شخص في دكا منذ اندلاع أعمال العنف

أعلنت الشرطة البنغلادشية، عن توقيف "أكثر من 500 شخص منذ اندلاع أعمال العنف في العاصمة البنغلادشية دكا خلال مواجهات تخللت على مدى أيام احتجاجات على نظام الحصص الوظيفية".

وأوضح الناطق باسم شرطة مدينة دكا فاروق حسين، في حديث لوكالة "فرانس برس"، بأنه "أوقف 532 شخصا على الأقل بسبب أعمال العن من بينهم بعض قادة الحزب الوطني البنغلادشي المعارض".

وكانت قد أعلنت مجموعة "طلاب بنغلاديش ضد التمييز" المنظمة للتظاهرات التي تهز البلاد احتجاجا على نظام الحصص في الوظائف العامة، أنها لن توقف احتجاجاتها رغم قرار المحكمة العليا القاضي بخفض الحصص المثيرة للجدل.

وقال المتحدث باسم المجموعة للوكالة طالبا عدم كشف اسمه، "لن نوقف احتجاجاتنا إلى أن تصدر الحكومة أمرا يعكس مطالبنا".

وامس الأحد، قضت المحكمة العليا في بنغلاديش بتقليص نظام الحصص في الوظائف العامة بعد اضطرابات هزت البلاد وأوقعت 151 قتيلا.

كما ستخصص 1% من الوظائف العامة للمجموعات القبلية و1% لذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، وتمنح 93% من الوظائف العامة، وهي النسبة المتبقية، على أساس الكفاءة، وفق الحكم الصادر.

وحضت المحكمة العليا الطلاب المحتجين على "العودة إلى الصفوف"، وفق ما أفاد المحامي شاه الحق الذي يمثل الطلاب في الدعوى المطالبة بإلغاء نظام الحصص.

وكانت بنغلاديش مدّدت حظر التجول أمسالأحد؛ للسيطرة على الاحتجاجات العنيفة التي يقودها الطلاب، على أن يستمر "لفترة غير محددة" بعد رفعه لمدة ساعتين كي يتسنى للناس الحصول على احتياجاتهم.