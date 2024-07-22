ذكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن، أن "إسرائيل أهم حليف للولايات المتحدة بالشرق الأوسط بغض النظر عمن سينتخب للرئاسة".
وأوضح "أنني سأشكر الرئيس الأميركي جو بايدن على كل ما فعله من أجل إسرائيل وسنبحث إطلاق سراح الأسرى وتحقيق النصر".
في 20 تموز، كشفت هيئة البث الإسرائيلية، أنّ "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو متردّد بشأن التصديق على الصفقة مع حماس قبل سفره إلى واشنطن هذا الأسبوع".
ومساء الأحد، تخلّى بايدن (81 عاماً) عن سعيه لنيل ولاية ثانية بعدما تزايدت الضغوط عليه من كل حدب وصوب للإقدام على هذه الخطوة بسبب الشكوك المتزايدة - بما في ذلك داخل معسكره - حول مدى تأثر قدراته الذهنية بتقدمه في السنّ.
وهذا أول تطور تاريخي في الحملة الانتخابية الأميركية بعد محاولة الاغتيال التي تعرّض لها المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب في 13 تموز.
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو قبيل توجهه لواشنطن: سأشكر بايدن على ما فعله لإسرائيل وسنبحث إطلاق سراح الأسرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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