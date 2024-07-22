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حاكم كاليفورنيا يعلن دعمه لترشيح كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حاكم كاليفورنيا "جافين نيوسوم" عن دعمه لترشيح نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الإثنين عن نيوسوم قوله "إنه في الوقت الذي تتعرض فيه الديمقراطية للخطر لا أحد أفضل من هاريس لقيادة البلاد".

 

ومن جانبه، أعرب زعيم الأقلية الديمقراطي في مجلس النواب الأمريكي "حكيم جيفريز" عن شكره للرئيس جو بايدن لخدمته للولايات المتحدة طيلة السنوات الأربع الماضية، إلا أنه لم يعلن صراحة عن دعمه لهاريس.

 

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن أمس انسحابه من سباق انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها خلال شهر نوفمبر القادم، مؤيدا ترشيح نائبته كامالا هاريس لخوض تلك الانتخابات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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