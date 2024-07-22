وزير الداخلية الكويتي يتوجه إلى العراق للمشاركة بمؤتمر بغداد الدولي لمكافحة المخدرات

ياسر رشاد - القاهرة - توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح إلى العراق اليوم الاثنين في زيارة رسمية للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات 2024.

وتنطلق في وقت لاحق اليوم أعمال المؤتمر الذي يعقد على مستوى وزاري برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني بمشاركة وفود من كل من مصر والكويت والسعودية والأردن وسوريا وتركيا وإيران ولبنان ، فضلا عن العراق.

ويبحث مؤتمر بغداد الدولي الثاني لمكافحة المخدرات جهود مكافحة المخدرات وسبل التنسيق والتعاون بين دول الإقليم للحد من آثارها الخطرة.

أمير الكويت يتسلم دعوة من نظيره القطري لحضور قمة التعاون الآسيوي

تسلم أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد رسالة خطية من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، تضمنت دعوته إلى المشاركة في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي التي ستعقد بالدوحة في أكتوبر المقبل.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، جاء ذلك خلال استقبال الشيخ مشعل الأحمد، لسفير قطر في الكويت علي بن عبد الله آل محمود بقصر السيف صباح اليوم الأحد.

و تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد رسالة خطية مشابهة من الشيخ تميم بن حمد، سلمها السفير القطري لدى الإمارات سلطان المنصوري، إلى وزير الدولة الإماراتي أحمد الصايغ، وتهدف قمة حوار التعاون الآسيوي إلى تعزيز الترابط بين البلدان الآسيوية بجميع مجالات التعاون، وتوسيع سوق التجارة والمال في قارة آسيا وزيادة القدرة التنافسية والتفاوضية لبلدان آسيا في الأسواق العالمية.

وأُسس حوار التعاون الآسيوي عام 2002 بهدف تعزيز التعاون الآسيوي على المستوى الإقليمي، والمساعدة على تكامل منظمات إقليمية كاتحاد دول جنوب شرقي آسيا، ورابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويتجاوز حجم سوق دول حوار التعاون الآسيوي الـ4.4 مليارات نسمة، أي ما يعادل 60 في المئة من عدد سكان العالم.

وشهد حوار التعاون الآسيوي عقد قمتين، الأولى في تايلاند عام 2002 بمشاركة 18 دولة آسيوية من المؤسسين، والثانية في الكويت عام 2012 بمشاركة 31 دولة، حيث تستضيف الكويت مقر أمانته العامة.