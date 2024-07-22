الجزائر تدين العدوان الإسرائيلي على اليمن وتهيب بالمجتمع الدولي تحمل مسؤولياته

ياسر رشاد - القاهرة - أدانت الجزائر بشدة العدوان الإسرائيلي على اليمن، مشيرة إلى أن هذا العدوان يدخل ضمن استراتيجية التصعيد المنتظم والممنهج التي تبناها الاحتلال الإسرائيلي لصرف الأنظار عن جرائمه التي باتت لا تعد ولا تحصى ولا توصف في غزة تحديدا وفي فلسطين المحتلة بصفة عامة.

وذكرت الخارجية الجزائرية - في بيان لها - أنه بالرغم من تشديد الخناق على الاحتلال من طرف الهيئات القضائية والجنائية الدولية، وبالرغم من توسع وتصاعد الإدانات شديدة اللهجة التي توجه إليه من كل بقاع العالم، إلا أنه يتمادى في تحدياته وعدم مبالاته بالمجموعة الدولية وبما أقرته إنصافا للشعب الفلسطيني ولقضيته العادلة.

وأهابت الجزائر بالمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته كاملة وعدم السماح للاحتلال بالإفلات من المساءلة والمحاسبة والمعاقبة.